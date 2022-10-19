Jale Parıltı: Z kuşağı ufkumuzu açıyor

Müzik dünyasının ünlü ismi Jale Parıltı, 5 tekli eser ile bir süre ara verdiği renkli dünyaya ve sahnelere hızlı bir dönüş yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Değiştirdiği tarzı ve giyim stili ile hayranlarını birazda şaşırtan usta yorumcu Jale Parıltı, beni bir Z kuşağı değiştirdi ifadesinde bulundu.

Bizi yıllarca bir kalıp içerisine soktular halk müzikçi şöyle giyinir, sanat müziği okuyan böyle giyinir, popçu isen aman ha uçuk ol dediler, bir Z kuşağı çocuğun annesi olunca kızım gözümü açtı bendeki kuralları yıktı vurgusunu yaptı.

Kızının “Sen ol anne” lafından sonra tüm imajını yeniden belirleyen Jale Parıltı, yeni tarzı ile yeni şarkılarıyla müzik dünyasındaki yoluna devam ediyor. Sahnelerin en çok tercih edilen isimlerinden olan Jale Parıltı “ Kızım büyüdükçe benim iş hayatımı tarzımı tavrımı repertuarımı bile gözlemliyor ve müdahale ediyor. Bu durum çok hoşuma gidiyor fikirleri, benim hayatımı olumlu yönde değiştirdi. Artık kızımın fikirlerine göre hareket etmeye çalışıyorum. Z kuşağı çok akıllı, öğrenecek çok şey var, Z kuşağı ufkumuzu açıyor” dedi.