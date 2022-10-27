Jale Parıltı'nın 5. teklisi Kasım'da piyasa

Müzik dünyasının sevilen sesi Jale Parıltı, bir çok eseri yorumuyla ya star yaptı, ya da star eseri yeniden yorumlayarak gönüllerdeki yerini pekiştiererek, haklı şöhreti yakaladı.İSTANBUL (İGFA) -Bir süre ara verdiği sahnelere ve müziğe, söz ve beste çalışmalarıyla devam etti. Müziğe 5 tekli şarkı ile yeniden hızlı bir giriş yapan Jale Parıltı, "Ben Ağlarım" isimli eserinide Eyüp Dirlik yönetmenliğinde kliplendirerek sevenlerine sunuyor.

1 Kasım'da yayında olacak olan Jale Parıltı yorumuyla "Ben Ağlarım" isimli eserin sözü Jale Parıltı ve Pınar Kesici ortak imzası taşırken müziği yine Jale Parıltı’ya ait olan eser için tam bir aşk şarkısı derken Jale Parıltı, "Ben aşka aşığım, sevmeyi ve sevilmeyi seviyorum, aşk şarkılarındaki yorumum bu yüzden çok seviliyor. Seslendirirken yaşıyorum" dedi.

Müzik dünyasına geri döndüğü duyulmasıyla birlikte sahne teklifleride almaya başlayan Jale Parıltı, menajeriyle yılın 200 günü sahnede olmayı hedefliyor.

Sahne çalışması için hedefini belirleyen güzel şarkıcı aşk Kasım ayında benim sesimden anlamlanacak iddiasında bulundu.