Jale Parıltı, 5 tekliyle döndü

Uzun süre müzik dünyasından ayrı kalan Jale Parıltı, herkesin yaşayabileceği sorunlarını hallettiğini ve yoluna devam kararı aldığını belirtti. Bundan sonra sorunsuz ve sadece müziğine odaklı bir kariyer planlamasıyla kaldığı yerden yürümeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Renkli dünyaya dönüşünü 5 tekli şarkı ile taçlandıran güzel yorumcu Jale parıltı, sanatçı duruşundan ödün vermeden müzik dünyasındaki yarışına start verdi.

Tekli 5 şarkısında aranjör koltuğunda usta müzik adamları Erman Pekbilimli ve Göktan Varol otururken, genel müzik yönetmenliğini yine Erman Pekbilimli yaptı.

Jale Parıltı yorumuyla "Canın İsterse Gel" isimli söz ve müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan eser ile birlikte "Umrumda Değilsin" isimli sözü Yıldız Tilbe ve Jale Parıltı müziği Yıldız Tilbe imzası taşıyan eserin birde remix versiyonunu müzik severlere sunarken "Ben Ağlarım" isimli müziği Jale Parıltı sözü yine Jale parıltı ve Pınar Kesici ortak imzası taşıyan eser yanında "Boş Ver" isimli söz ve müziği Jale Parıltı olarak müzik severlere sundu.

3 şarkısına başarılı yönetmen Eyüp Dirlik ile klip çektiklerini dile getiren Jale Parıltı kısa bir süre içinde diğer şarkıların klip çalışması da yayında olacak vurgusunu yaptı.

Hayranlarının efsane yorumcular arasına koyduğu ve Jale parıltı efsanesi olarak andığı usta yorumcu "Herkesin şarkı söylemeye hakkı vardır, çok çalışarak şarkıcı olunur, Müzikte Allah vergisi yeteneklerinizse sizi efsaneler arasına sokar" dedi.