'İzmir Türküleri' 10 Eylül'de müzikseverlerle buluşuyor

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü, “İzmir Türküleri” albümüyle kutlanıyor.İZMİR (İGFA) - ‘Sony Music Türkiye’ etiketiyle 10 Eylül Cumartesi akşamı müzikseverlerle buluşacak albümün prodüktör koltuğunda Süheyl Atay otururken, müzik direktörlüğünü ve türkülerin düzenlemesini Tuluğ Tırpan üstleniyor.

İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlamalarında, 10 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30’da İzmir Kültürpark Çim Konser Alanı’nda düzenlenecek konserle ilk kez görücüye çıkacak albümde, müziğimizin ünlü isimleri Ege türkülerini senfonik müzik eşliğinde söylüyor. Feridun Düzağaç, Göksel, Cem Adrian, Ferman Akgül, Soner Olgun, Yaşar, Yiğit Kaya, Nil İpek ve Sinan Kaynakçı birbirinden güzel Ege türkülerini seslendiriyor.

Sadece İzmirlilere değil, tüm müzikseverlere, gelecek nesillere armağan olacak “Ege Türküleri” albümünde, Göksel, Tuluğ Tırpan’a ait orijinal beste “Prelüd İzmir”, “İzmir’in Kavakları”, Cem Adrian “Fayton”, Feridun Düzağaç “Gerizler Başı”, Soner Olgun “Ah Bir Ataş Ver”, Nil İpek “Mendilimin Ucuna Sakız Bağladım”, Sinan Kaynakçı “Milo Mu Ke Mandarini”, Yiğit Kaya “Esma”, Ferman Akgül “Uçun Kuşlar Uçun İzmir’e Doğru”, Yaşar “Harmandalı” türkülerini seslendiriyor.

İzmir’in 100. Yılı kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in önerisiyle ünlü isimlerle hazırlanan arşivlik bu albüm, sadece İzmirlileri değil, Cumhuriyet aşıklarını da türküyle yakalıyor.

Prag Filmharmonic Orchestra ile kaydedilen, İzmir denince akla gelen türküler, İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılını, görkemli bir kutlamaya çeviriyor.