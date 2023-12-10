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İzmir'in sanat kalbi 15 yaşında

MAGAZİN 10.12.2023, 17:45
İzmir'in sanat kalbi 15 yaşında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Aralık 2008 tarihinde sanatseverlerin hizmetine sunduğu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 15 yılı geride bıraktı. İzmir’in sanat mabedinin bu özel günü Fazıl Say’ın vereceği konser ile kutlanacak.İZMİR (İGFA) - Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sayılı konser salonlarından birine sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi 15. yaşını kutluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılan bu sanat mabedi, yeni yaşını Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, piyanist ve besteci Fazıl Say'ın 27 Aralık Çarşamba akşamı vereceği konserle taçlandıracak. Say, Cumhuriyetin 100.yılına özel bestelediği "100 Yaşında Bir Çocuk" adını verdiği 6. Senfonisi’ni ikinci kez İzmirli sanatseverler için seslendirecek.

Türkiye'nin gururu 29.500 metrekare toplam alana sahip olan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 1133 kişilik büyük salon, 243 kişilik küçük salon, 5 adet sergi salonu ve açık alan etkinlerine de uygun yapısıyla kısa süre içinde Türkiye’nin en nitelikli sanat merkezlerinden biri haline geldi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden olan AASSM, özel vinçlerle hareket eden ses sistemleri, zeminden havalandırması ve asansörlü orkestra çukuru gibi teknik özelliklerin estetikle birleştiği, Avrupa standartlarında hizmet veren bir merkez. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kentin kültür-sanat yaşamına çok farklı renkler getiren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin akustik projesi Sidney Opera Evi ve Londra Kraliyet Opera Binası projelerini de tasarlayan ARUP firması tarafından hazırlandı. Sahnenin önünde yer alan asansörlü bölüm, sahneye kazandırdığı farklı fonksiyonlarla salonun kullanım zenginliğine katkıda bulunuyor. Ayrıca engelli vatandaşların unutulmadığı merkez, gerek sanatseverlerin, gerekse engelli sanatçıların her mekana rahatlıkla ulaşılabilecekleri şekilde tasarlandı.

AASSM’de ünlüler geçidi AASSM dünya müzik ikonlarını da İzmir’de ağırladı. Bunlar arasında İspanyol müzisyen Jordi Savall, Amerikalı caz müzisyeni trompetçi Jeremy Pelt ve piyanist Anthony Wonsey, Fransız-Belçikalı çellist Camille Thomas, Eric Clapton, Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, Chick Korea, Marcus Miller, Deutch Öper Berlin, Gilbert Varga ve daha nice değerli sanatçı yer aldı. Ayrıca ünü hem Türkiye'de hem dünyada yer etmiş ülkemizin topraklarında yetişen Zülfü Livaneli, Fazıl Say, İdil Biret, Suna Kan, Gürer Aykal, Rengim Gökmen, İbrahim Yazıcı, Murat Karahan, Muhittin Dürrüoğlu, Erol Evgin, Sertap Erener, Cem Adrian, Kenan Doğulu gibi onlarca müzisyen de AASSM sahnesinde konser verdi.  

AASSM'nin İzmir'de sanata katkısı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin 2021’de "El Ele Müzik Senfoni Orkestrası" adıyla kurduğu orkestra 2022 yılında Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) adını aldı. Orkestra 2021 yılından günümüze toplam 25 konser verdi. 3 Kasım 2022 tarihinde açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müzik Kütüphanesi'nde bugüne kadar 20 söyleşi, imza günleri ve yaratıcı müzik atölyeleri düzenlendi.
Cumhuriyetin 100. yılı için sözlerini Ayten Mutlu'nun yazdığı, bestesi Fazıl Say'a ait olan ve kaydı AASSM'de yapılan ''100.Yıl Marşı''  ilk kez Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından 23 Nisan 2023 tarihinde AASSM'de seslendirildi.
2022 yılında 14-20 yaş aralığında müzik ile uğraşan gençlerin AASSM 'de sahne almasını sağlayan ''Gençler Sahne Sizin'' adlı projeyle hayata geçirildi.  Gençler 2022 yılı ve 2023 yılında AASSM sahnesinde yer aldı.

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