İzmir Güzelbahçe’de 99. yıl coşkusu Niyazi Koyuncu ile yaşandı

İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Cumhuriyetin 99.yılı nedeniyle fener alayı ve konser düzenledi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Parkı’nda toplanan Cumhuriyet sevdalısı yüzlerceGüzelbahçeli, ellerinde meşalelerle yaklaşık iki kilometre sahil boyunca yürüdü. Ege Sistem Okulları Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyen ve sık sık “Yaşasın Cumhuriyet”, “Cumhuriyet Fazilettir” “Mustafa Kemalin Askerleriyiz” sloganı atan Güzelbahçeliler, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önünde yürüyüşlerini tamamladı.

Ardından Kültür Merkezi’nde Niyazi Koyuncu konserine katılan, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve eşi Huriye Serter, CHP İzmir İl Yöneticisi Fulya Alçay,CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, İyi Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Afet Albaş, belediye meclis üyeleri vevatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

‘YASAKLARA İNAT YAŞASIN SANAT, YAŞASIN CUMHURİYET’

Niyazi Koyuncu’nunbirbirinden güzel şarkılar söylediği Cumhuriyet konserini izleyen vatandaşlar sanatçının söylediği hareketli parçalara oynayarakeşlik ederek hep bir ağızdan şarkı söylediler. Konser sonunda Niyazi Koyuncu’yateşekkür edip çiçek veren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Memleketimiz kurulurken, Anadolu ve insanları büyük acılarla, büyük fedakârlıklarla ‘Cumhuriyet’ yolunu inşa ettiler. Yani aslında baktığımızda Cumhuriyetin ne zorluklarla kurulduğunu biliyoruz. 99 yıldır anlatıyoruz. Hepimiz bu hayatta bir şeyler bırakıp gidiyoruz. Ama iyi, ama kötü. Lakin O bize, bir memleket, bir özgürlük ve bir Cumhuriyet bıraktı. Ne mutlu ki, bana da 99. ve 100. yılında doğduğum ve doyduğum kentin Belediye Başkanlığı nasip oldu. Belediye hizmetlerimiz dört dörtlük değildir belki. Ama bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Fakat şunu bilmelisiniz ki, bizler bir gün bile ATATÜRK ve CUMHURİYET’in yolundan sapmadık. SAPMAYACAĞIZ! Ülkemizde sanatçıların konserleri iptal edilmeye başlandığında, konseri ilk iptal edilen sanatçılardan biriydi Niyazi Koyuncu ve hemen kendisine sosyal medyadan yazarak, Güzelbahçe’nin tüm konser salonları size açıktır yazmıştık. Teşekkür edip, bize söz vermişti. İşte Bugün, Cumhuriyet Bayramı’nda birlikteyiz. Sadece Karadeniz’in değil tüm Türkiye’nin sevdiği değerli sanatçımız Niyazi Koyuncu ile harika bir bayram akşamı yaşadık. Her türlü yasağa inat yasasın sanat, yaşasın Cumhuriyet.En büyük bayramımız kutlu olsun! Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.