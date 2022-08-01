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İzmir'de Nilüfer açtı

MAGAZİN 01.08.2022, 09:08
İzmir'de Nilüfer açtı

Uzun bir aradan sonra sahne performanslarına geri dönen Nilüfer, Harbiye’de başladığı turnesine geçtiğimiz hafta Bayhan Müzik organizasyonuyla  İzmir ve Kuşadası ile devam etti.İZMİR (İGFA) - İzmirliler’in yoğun ilgi gösterdiği Nilüfer konserleri Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro ve İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda binlerce müzik severin katılımı ile gerçekleşti.

Nilüfer kendi hitlerinin yanı sıra en son yayınladığı şarkılarında yer aldığı geniş repertuarı ile eşsiz  Ege yaz gecelerine imza attı. İzmir sahnelerinde adeta “Nilüfer” açtı.

Sanatçı, turnesine Marmaris, Bodrum, Bursa, Denizli, Konya, Adana, Gaziantep konserleri ile devam edecek.

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