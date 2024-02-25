İzmir'de Haluk Levent coşkusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 287 milyon euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu’nun görkemli açılışının ardından coşku DJ Ersin ve ardından sevilen sanatçı Haluk Levent konseriyle tavan yaptı. Alanda toplanan binlerce İzmirli şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve başladığında yüzde 12 seviyesinde olan, 287 milyon euroluk yatırımla tamamlanan Fahrettin Altay Narlıdere Metrosu görkemli bir törenle açıldı. Balçova İstasyonu'nun bulunduğu Ata Caddesi Kavşağı'na kurulan dev sahnede açılışın ardından konser coşkusu yaşandı.

Açılış coşkusu DJ Ersin, sahne şovlarıyla alanda toplanan binlerce İzmirliye keyifli anlar yaşattı. Hemen ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Haluk Levent’in konseriyle coşku tavan yaptı. Alanı dolduran İzmirliler Haluk Levent'in şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.