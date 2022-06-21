İzmir Bergama Melek Mosso ile coştu

İzmir'de 86. Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Melek Mosso’yu yaklaşık 15 bin kişi izlediİZMİR (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile 1937 yılından itibaren aralıksız olarak kutlanmaya başlanan ve bu yıl 86’ncısı düzenlenen Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin ilk günü yerli yabancı halk oyunları gösterileri, birbirinden renkli görüntülerin yer aldığı kortej yürüyüşü ve finalinde sahne alan Melek Mosso konseri ile muhteşem bir geçide dönüştü.

Kadim şehir Bergama’nın tanıtımı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile bir festival havasında kutlanmaya başlanan, 86 yıldır geleneksel “Bergama Kermesi” olan adıyla hafızalarda yer edinen Bergama’nın düğünü son yılların en görkemli, en coşkulu şehir festivallerinden birisini yaşıyor. İlk günün konserinde Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Melek Mosso, yaklaşık 15 bin kişiyi birbirinden güzel şarkıları ile coşturdu.

Sanatçı Melek Mosso’nun sahne performansı, yaklaşık 15 bin kişinin coşkusu ile birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Sanatçı Melek Mosso’ya plaket veren Başkan Hakan Koştu, muhteşem konser için teşekkür etti.