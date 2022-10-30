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İzmir Aliağa, 29 Ekim'i 'İzel-Çelik-Ercan'la kutladı

MAGAZİN 30.10.2022, 09:01
İzmir Aliağa, 29 Ekim'i 'İzel-Çelik-Ercan'la kutladı

İzmir'de Aliağa Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı geleneksel hale getirdiği fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutladı. 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan ise Aliağalılara unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı.İZMİR (İGFA) -  Aliağa Belediyesi’nin milli bayramlarda düzenlediği ve muhteşem görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü ve fener alayı cumhuriyetin 99. yılında da kentin sokaklarını renklendirdi. Kentin dört bir yanında bayram coşkusu yaşanırken Cumhuriyet Meydanı’nda 30 yıl aradan sonra ilk kez bir halk konserinde sahne alan 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan meydanı dolduran binlerce Aliağalıya unutulmaz bir bayram sevinci yaşattı.

ALİAĞA KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kutlamalar kapsamında kentin dört bir tarafını dev Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Aliağa Belediyesi’nin organize ettiği fener alayı için binlerce Aliağalı, Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde bir araya geldi. Aliağa’yı kırmızı beyaz bir görünüme kavuşturan coşkulu kalabalık Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Aliağa Belediyesi bandosunun Cumhuriyet Marşları eşliğinde gerçekleşen kortejde binlerce Aliağalının yanı sıra belediye kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, motosikletli ve bisikletli gruplar yer aldı.

Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen İzel-Çelik-Ercan konseri öncesi Aliağa Belediyesi’nin yapımına 18 Temmuz’da başladığı ve 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladığı 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı da trafiğe açıldı.

ALİAĞA CUMHURİYET BAYRAMI’NI İZEL-ÇELİK-ERCAN İLE KUTLADI

29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı’nı kullanarak konser alanına gelen İzel-Çelik-Ercan Cumhuriyet Meydanı’nda kendilerini bekleyen hayranlarıyla buluştu.

30 yıl aradan sonra ilk halk konserini Aliağa’da veren 90’ların efsane gruplarından İzel-Çelik-Ercan sahneye grupla özdeşleşen ‘Özledim’ adlı parçayla çıktı. Sevilen üçlü dünden bugüne hafızalara kazınan tüm şarkılarını Aliağalılarla birlikte söyledi. Romantik ve hareketli şarkılarına yer veren grup, dinleyenlere Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşattı.

Trafiğe açılan yoldan canlı bağlantı ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalığa seslenen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar,  18 Temmuz'da başladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağımızı trafiğe açmanın, ilk yolculuğu yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

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