İZFAŞ'tan Gülşen açıklaması

İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sahne alması beklenen ancak ev hapsinde olan Gülşen için İZFAŞ bir açıklama yayımladı.İZMİR (İGFA) - İZFAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Enternasyonal Fuarı, Çim Konserleri kapsamında bugün programda yer alan Gülşen konserini, zorunlu nedenlerle, farklı bir şekilde gerçekleştirecekleri ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Sanatçımız, kamuoyunca da bilinen adli kısıtlılığı nedeniyle sahneye çıkamayacaktır. Ancak Gülşen’in orkestra ve vokal grubu saat 21.30’da Çim Sahne’de performans sergileyecektir. Gülşen şarkılarının seslendirileceği, kliplerinin gösterileceği konsere tüm Fuar ziyaretçilerimiz ücretsiz davetlidir."