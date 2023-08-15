İsveç’te yapay zeka ile klip çekti

Genç müzisyen Serkan Mai, yeni çalışması “Karma”yı müzikseverlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Klip çekimi için İsveç’e gidip orada İsveçli yönetmenle çalışan müzisyen, sözü ve müziği kendisine ait çalışmasında yeni teknoloji olan yapay zeka teknolojisini kullanmayı tercih etti.

İsveç’te arkadaşlarıyla ve yönetmen Hans Marklund ile eğlenceli bir klip çeken Serkan Mai, şarkısının aranjesinde de Burak Bedirli ile çalıştı.

Yıllarca İsveç’te yaşayan Serkan Mai geçtiğimiz sene Türkiye’ye taşınıp solo çalışmalarını yayınlamıştı.