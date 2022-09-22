İşte Yonca'nın haremi!

Sanat hayatında 45. Yılını kutlayan Yonca Evcimik uzun zaman ara verdiği müzik dünyasına 1998 yılında piyasaya sürülen 7. albümü olan içinde birçok hiti barındıran bu sayede yüksek albüm satışları sağlamış o yılın birçok ödülünü alan “Günaha Davet” in en çok dikkat çeken şarkısı “Vurula Vurula” nın yeni versiyonu ile döndü.İSTANBUL (İGFA) - Aradan geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar geçen hafta müzik marketlerde satışa çıkacak şarkısı “Vurula Vurula” ya Alişan Günay Yıldırım yönetmenliğinde klip çeken Yonca Evcimik ‘e klibinde model ve spor eğitmeni Furkan Güreş eşlik etti.

Kendisine eşlik eden model ve spor eğitmeni Furkan Güreş ile olan sahneleri çok konuşulan Yonca Evcimik , klibin Backstage Videosunu sosyal medya hesabından yayınlayarak “Bugüne kadar hiçbir klipte beni görmediğiniz bir Yonca var çünkü ben dans etmiyorum, dansçı yok… Ama Yonca’nın haremi var. Yonca’nın nasıl haremi olur izleyin ve görün” notunu düştü.