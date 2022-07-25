İstanbul'un 'Simge'si

Hafta sonu İstanbul Kartal Jolly Joker ‘de ardından da Kıbrıs Rocks Hotel ‘de tarzı, tavrı, şarkıları ve yenilikçi haliyle son yılların en çok konuşulan ismi Simge rüzgarı esti.

İSTANBUL (İGFA) - İki gün üst üste kalabalık bir kitleye hitap eden şarkıcı şarkılarıyla olduğu kadar gözlere de hitap etti.

Dünden bugüne kadar hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahne ‘de söylemekten zevk aldığı şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafet sunan Simge önümüzdeki hafta Çeşme Alaçatı Şerefe ve Yalova'da sahne alacak.