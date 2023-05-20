İstanbul'da '19 Mayıs' coşkusu Derici'yle yaşandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen İrem Derici konserlerine İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul ‘da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Avcılar Belediyesi tarafından Avcılar Meydanında İrem Derici konseri düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen konserlere İstanbullular tarafından yoğun ilgi gösterildi.

İrem Derici de kırmızı elbisesi ve enerjisiyle göz doldurdu.

