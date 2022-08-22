İstanbul Cocktail'in Doğulu rüzgarı

Kenan Doğulu, Türkiye'nin ilk ve tek kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival kapsamında 21 Ağustos akşamı KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Beş yıl boyunca 40 bine yakın kişiyi ağırlayan festival, bu sene de yoğun ilgiyle gerçekleşti. Festivalin son konserini gerçekleştiren Kenan Doğulu ile alanı dolduran müzikseverler doyasıya eğlendi.

Gün boyu Pekiner, Sena Şahin, Serel Yereli, Mert Demir, Palmiyeler ve Köfn ile eğlencenin doruğa ulaştığı festivalin akşamında sahneye Kenan Doğulu çıktı. Muhteşem sahne performansıyla kendine hayran bırakan Kenan Doğulu’ya dinleyiciler dans ederek eşlik etti. Müziğin ritmiyle eğlenceye doyuran festivalin son gününde Kenan Doğulu, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserinin kapanışını “Susma” ve “Tükendim Ben” şarkılarıyla yapan Doğulu’ya alkışlar dakikalarca dinmedi. Keyif dolu festival, Kenan Doğulu’nun konserini tamamlamasıyla son buldu.