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Işıl ışıl Gülben Ergen
MAGAZİN 10.09.2023, 14:10
Gülben Ergen yaz boyu kapalı gişe sahne yaptığı Çeşme Alaçatı Şerefe’deki son konserini verdi. Son dönemde kilo verip formuna kavuşan Ergen sarı elbisesiyle ışıl ışıl parladı.İZMİR (İGFA) - Gülben Ergen yaz boyu konser verdiği Çeşme Alaçatı Şerefe’de dün akşam sezon finali yaptı.
Tüm sezon boyu rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran Gülben Ergen geleneği yine bozmadı.
9 Eylül İzmir’in kurtuluşunu sahnesinde seyircisiyle coşkuyla kutlayan Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu. Verdiği kilolarla dikkat çeken Gülben Ergen sarı elbisesiyle ışıl ışıldı.
Artık kış sezonuna hazırlanan Gülben Ergen öncesinde konser için Amerika’ya, ardından Tayland’ın Phuket adasına tatile gidecek.
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