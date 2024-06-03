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İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu!  

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla  Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen “ İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi “ dün akşam yıldızlar geçidine sahne oldu

MAGAZİN 03.06.2024, 12:01
İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödülleri sahiplerini buldu!  

İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe imzasıyla  Mint Organizasyon bünyesinde gerçekleşen ve bu yıl ilki düzenlenen “ İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi “ dün akşam yıldızlar geçidine sahne oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sunuculuğunu başarılı televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu ve magazin yorumcusu Bircan Bali’nin yaptığı İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödülleri'nde sanat , spor , müzik ve iş dünyasının en başarılı isimleri meslek başarı ve onur ödüllerinin sahibi oldu. 

Oben Altındağ’ın ses yönetimi, Sevtuğ Kasapbaşoğlu’nun kırmızı halı röportajları  ile renk kattığı muhteşem gece birbirinden güzel sahne performansları , dans şovları ve katılımcı kitlesi ile dikkat çekerken basında da büyük ilgi gördü . 

  Güzellik sektöründe adından başarı ile söz ettiren,  Türkiyenin en büyük güzellik cihaz ve ekipmanları üreticisi Mint Akademi kurucusu Tarık Yalçıntepe sektördeki başarısını düzenlediği organizasyonda da gösterdi . 

 
Törenin Organizatörlerinden İlknur Özkuş Emrullah Köroğlu ve Shahnaz Parsa imzalı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti . 

 
Gecede Aydemir Akbaş yaşam boyu onur ödülünün sahibi olurken, Umut Akyürek , Bora Gencer , Oktay Ertuğrul , Selen Görgüzel , Nadide Sultan , Engin Benli , Ümit Karan , Çağlayan Topaloğlu, Ozan Orhon ve Erkal Sonel sanat dünyasını temsilen ödüle layık görüldü. Basın camiasını temsilen ise Nurcan Sabur , Hakan Solaker, Muammer Kapucuoğlu , Emrullah Köroğlu , Ece Pirim ve Ali Çiçek ödüllerin sahibi oldu. 

 
Geçirdiği hastalık ve devam eden tedavi sürecine rağmen hayranlarını sahnede selamlayan duayen sinema sanatçısı Aydemir Akbaş , ayakta durmakta güçlük çekince sahnede sandalye ile konuşmasını gerçekleştirdi. 

  İş dünyasında önemli sektörlerde lider pozisyonda olan Abdurrahman Karabaş, Taner Kalay, Burak Gezersu, Şenay Araç, Tuğba Köken,  Pelin Arslantürk, Beytullah Şentürk ve Av. Talat Niyazi Arman ödüle layık görülen diğer isimlerden olurken, organizasyonda sıklıkla Gazze’de hayatını kaybeden sivil halk, kadına yönelik şiddet ve Hayvan Hakları konusunda yaşanan zaafiyet yüksek sesle protesto edildi.

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