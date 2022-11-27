İş insanı Karabova'dan Bülent Ersoy'ya 71 gül, 71 şampanya

Ünlü iş insanı otomotivci Murat Karabova, Bülent Ersoy'a yaşı kadar 71 gül, 71 şampanya jesti yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Maslak Yeni Gazino'da sahne alan Bülent Ersoy’u izlemeye gelenler arasında otomotiv sektöründen ünlü karizmatik iş insanı Murat Karabova da yer aldı.

Bülent Ersoy sahnedeyken Murat Karabova jest yaparak yaşıyla eş sayıda tam 71 gül ve 71 şampanyayı Ersoy’a sahnedeyken gönderdi.

Karabova'nın jest sunumu karşısında duruma hem sevinen, hem duygulanan Bülent Ersoy, "Maksim günlerimi anımsadım" dedi.

Formda olan Diva 3,5 saat konser verdi. Kendisine aynı kadrodaki Fatih Ürek de eşlik ederken, yapımcı Erol Köse'yi de sahneye alan diva olağanüstü bir gece yaşattı.