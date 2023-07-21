Irmak Arıcı 'Eften Püften' dedi

Şarkıları bugüne dek dijital platformlarda 100 milyonlarca kez dinlenen Irmak Arıcı, kendisini hem yorumcu hem de şarkı yazarı olarak ispat etmiş bir müzisyen olarak yeni şarkısı “Eften Püften” ile yine rekor kırmaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Pop Müziği'nin yeni nesil, güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Irmak Arıcı başarılarla dolu bir kariyere sahip.

“Gece Gibi Gönlün”, “Yağmurum Ol”, “Güya”, “Mevzum Derin” ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığı “Gün Ağarmadan” şarkılarıyla yüz milyonları aşan bir dinlenme sayısına ulaşmış durumda.

Irmak Arıcı müzik yolculuğunda yine iddialı bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor: “Eften Püften” Şarkılarıyla dijital platformlardaki rekorunu yeni şarkısı ile tekrar kırmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Irmak Arıcı ve Ömer Uçar imzalı şarkının düzenlemesini Arem Özgüç, Arman Aydın, Mehmet Erden yaptı. “Eften Püften”in klibi ise Murat Küçük yönetmenliğinde çekildi.

BABASI KARŞI ÇIKTI AMA…

Yaptığı işi ve şarkı söylemeyi çok sevdiğini ifade eden Irmak Arıcı “Şarkı söylerken, fısıldayarak gönülleri titretebilirsin” dedi. Arıcı’nın yeteneği aileden geliyor. Babası bağlama çalıyor, ablası müzik öğretmeni. Arıcı “Annemle babam Türk Sanat Müziği korosundaydı. 6 yıl onlarla ben de gittim. Şarkı yazma aşkım ise ortaokulda başladı. Babam müzik yapmak istediğimi öğrenince ‘Bu kapıdan çıktığında bir daha gelemezsin’ demişti ama artık çok mutlu” diye konuştu.