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Irmak Arıcı'dan 'nostalji' şov
MAGAZİN 02.09.2023, 12:15
Şarkıcı Irmak Arıcı, Serdar Ortaç'ın hit parçalarından 'Ben Adam Olmam'ı seslendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Serdar Ortaç'ın 30 yıllık müzik kariyerinde dönemine damga vuran 20 şarkısını meslektaşlarının ‘Serdar Ortaç Şarkıları Vol. II' albüm adı altında yeniden yorumladığı albümde Irmak Arıcı’da ‘Ben Adam Olmam’ şarkısını söyledi.
Irmak Arıcı önceki akşam konserinde ilk defa 'Ben Adam Olmam' canlı söylerken dinleyicisine ‘Ben gerçekten adam olmam’ dedi.
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