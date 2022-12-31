İrem'e 2023 şimdiden uğurlu geldi

6 haftadır üst üste İstanbul Sahne‘de sahneye çıkan İrem Derici 2023’ün ilk anlaşmasını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran gelen konuklarına sahnede söylediği şarkıları ve repertuvarıyla unutulmaz geceler yaşatan İrem Derici, İstanbul ‘da önceki gece yılın son konserini verdi. 6 hafta olduğu gibi bu haftada rezervasyonlarını günler öncesinden dolduran İrem Derici 2023‘de de her Cuma gecesi Sahne İstanbul'da sahne almak için anlaşma imzaladı.



Şarkıları kadar esprileriyle de alkış alan İrem Derici, 'İstanbul gece hayatına 2022’de hep en sevdiğim yerde sahnedeydim. Beni büyüten şarkılara 90’lara sahneden selam çakıyorum. ‘dedi.



Bir ara sahnede konuklarıyla dertleşen İrem Derici, 'Duygusal kadınım. Şenşakrak görünsemde dışı sizi içi beni yakar… Yalnızlığı seviyorum. Birgün seviyorum iki gün seviyorum üçüncü gün biri olsun istiyorum. Kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim'' diyerek, içindekilerini paylaştı.

