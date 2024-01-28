İrem Derici’nin en ‘yakın’ takipçisi
Ünlü sanatçı İrem Derici’nin 2011 yılında verdiği ilk imza gününden bu yana tüm konser, etkinliklerine giden Gebzeli Sedat Sarıkaya, başarılı şarkıcının hiçbir etkinliğini kaçırmıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 13 yıldan beri İrem Derici’nin tüm etkinliklerine gidip sevilen şarkıcı ile sayısız resim çekilen Gebzeli Sedat Sarıkaya’nın albümünü ve foto galerisini görenlerin ağzı açık kalıyor. Sosyal medyadan kendisine Derici’nin fotoğraf çekilmesi yönünde talepler aldığını belirten Sarıkaya, “Çok uzun yıllar önce bir İstanbul’da yer alan bir AVM’de ilk fotoğrafımızı çekildik. O günden beri İrem Derici’nin bütün etkinliklerine giderim” dedi.
İrem Derici ile çekildiği fotoğraflardan albüm yaparak kendisine hediye edeceğini söyleyen Sarıkaya, “Kendisini çok seviyorum. Kar kış demeden Derici’nin tüm etkinliklerine gidiyorum. Derici’nin organizasyonlarında tanıştığım dostlarım da oldu.
İrem Derici ile nice 13 yıllarda bol bol fotoğraf çekilmelere” dedi. Başarılı şarkıcının hayranları Sedat Sarıkaya’nın paylaştığı fotoğraflar sayesinde İrem Derici’deki değişimleri de ilgiyle takip edebiliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|23
|60
|2. Galatasaray
|22
|57
|3. Trabzonspor
|22
|37
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Rizespor
|23
|35
|6. Antalyaspor
|22
|33
|7. A.Demirspor
|23
|31
|8. Başakşehir
|23
|30
|9. Kasımpasa
|22
|29
|10. Kayserispor
|22
|29
|11. Sivasspor
|23
|29
|12. Ankaragücü
|23
|28
|13. Alanyaspor
|23
|27
|14. Hatayspor
|23
|25
|15. Samsunspor
|22
|25
|16. Karagümrük
|23
|24
|17. Gaziantep FK
|22
|23
|18. Pendikspor
|23
|23
|19. Konyaspor
|23
|21
|20. İstanbulspor
|22
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|20
|39
|3. Kocaelispor
|20
|39
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Ahlatçı Çorum FK
|20
|34
|6. Bandırmaspor
|20
|33
|7. Sakaryaspor
|20
|33
|8. Gençlerbirliği
|20
|31
|9. Erzurumspor
|20
|26
|10. Boluspor
|19
|26
|11. Ümraniye
|20
|24
|12. Manisa FK
|20
|23
|13. Keçiörengücü
|20
|23
|14. Adanaspor
|20
|20
|15. Şanlıurfaspor
|19
|19
|16. Tuzlaspor
|20
|19
|17. Altay
|20
|11
|18. Giresunspor
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|48
|2. M.City
|20
|43
|3. Arsenal
|21
|43
|4. Aston Villa
|21
|43
|5. Tottenham
|21
|40
|6. West Ham United
|21
|35
|7. Brighton
|21
|32
|8. M. United
|21
|32
|9. Chelsea
|21
|31
|10. Newcastle
|21
|29
|11. Wolves
|21
|29
|12. Bournemouth
|20
|25
|13. Fulham
|21
|24
|14. Brentford
|20
|22
|15. Crystal Palace
|21
|21
|16. Nottingham Forest
|21
|20
|17. Everton
|21
|17
|18. Luton Town
|20
|16
|19. Burnley
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|22
|55
|2. Real Madrid
|21
|54
|3. Atletico Madrid
|21
|44
|4. Barcelona
|21
|44
|5. Athletic Bilbao
|22
|42
|6. Real Sociedad
|22
|36
|7. Real Betis
|22
|34
|8. Valencia
|22
|32
|9. Las Palmas
|22
|31
|10. Getafe
|20
|26
|11. Deportivo Alaves
|22
|26
|12. Osasuna
|21
|26
|13. Rayo Vallecano
|21
|24
|14. Villarreal
|22
|23
|15. Mallorca
|22
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|22
|16
|19. Granada
|21
|11
|20. Almeria
|22
|6