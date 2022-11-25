İrem Derici yılı zirvede tamamlayacak

Pop Müziği'nin başarılı ismi İrem Derici, 2022 yılında verdiği konserler, dinlenme rekorları kıran şarkılarının yanı sıra yaptığı reklam anlaşmasıyla zirvenin tadını çıkartarak bu yılı bitiriyor.İSTANBUL (İGFA) - İrem Derici, çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarına bir yenisini daha ekledi.

Sözü, müziği ve aranjesi Onurr’a, ait olan yeni şarkısı “Yaz Gülü ile müzik severlerle buluşan İrem Derici şarkısının klibi için Murat Joker‘in kamerasının karşısına geçti.

'Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil" diyen İrem Derici, "Benden sonra millet baktı ki: bu işe yarıyor. Müzikal açıdan benimle beraber çıkan çok daha başarılı, çok daha dinlenen isimler var ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka biri göremiyorum. Hep arkamda görüyorum. Bir koltuk vardı aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok... O sahtekarlık, o sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki: Türk halkı... Bu Çin malı İrem diyor... Bir tane İrem var, bir tane Sezen var bir tane de Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta gelip kimse kucağımıza da oturmayacak" diye konuştu.