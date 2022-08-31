İrem Derici Manisa Turgutlu'daki adaşına umut oldu!

İrem Derici 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde adaşına umut oldu!MANİSA (İGFA) - İrem Derici Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen konserde sahne aldı.

Turgutlu Belediyesi tarafından organize edilen 45 bin kişiden fazla vatandaşın katılımı ile gerçekleşen konserde İrem Derici Turgutlulu Tip 1 SMA hastası İrem Nur bebeğe umut olurken, destek sözü verdi.

İrem Derici konserinin bir bölümünde sahneye Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve annesi ile sahneye çıktı.

Minik Tip 1 SMA hastası İrem Nur‘a destek sözü veren Derici, “Gençlerle birlikte biz bu işi hallederiz. Sosyal medyada birlikte olduğumuzda çok şeyleri yapabiliyoruz ben bunu halledeceğim. İrem Nur’un ihtiyacı olan tedaviye göndereceğimize inanıyorum. İnşallah seneyede burada İrem Nur’un kutlaması için gelir şarkılar söylerim" diye konuştu.