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İrem Derici kırmızılara büründü
MAGAZİN 29.10.2023, 10:33
Ünlü pop sanatçısı İrem Derici, dün akşam Antalya-Demre’de sevenleriyle buluştu.ANTALYA (İGFA) - İrem Derici, Cumhuriyet coşkusunu Demrelilerle kutlarken kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.
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|10
|13
|11. Sakaryaspor
|10
|12
|12. Boluspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|10
|14. Şanlıurfaspor
|10
|10
|15. Ümraniye
|10
|9
|16. Altay
|10
|8
|17. Tuzlaspor
|10
|7
|18. Giresunspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. Arsenal
|10
|24
|3. M.City
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|10
|17
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|9
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|10
|15
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|9
|15
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|10
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|10
|12
|12. Wolves
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
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|9
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|9
|10
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|10
|8
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|10
|6
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|9
|5
|19. Burnley
|10
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|28
|2. Girona
|11
|28
|3. Barcelona
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
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|15
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|12. Getafe
|11
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|10
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|14. Cadiz
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|10
|15. Mallorca
|11
|9
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|17. Deportivo Alaves
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|18. Celta Vigo
|11
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|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|11
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