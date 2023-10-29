Son Dakika

İrem Derici kırmızılara büründü

MAGAZİN 29.10.2023, 10:33
İrem Derici kırmızılara büründü

Ünlü pop sanatçısı İrem Derici, dün akşam Antalya-Demre’de sevenleriyle buluştu.ANTALYA (İGFA) - İrem Derici, Cumhuriyet coşkusunu Demrelilerle kutlarken kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 10 28
2. Fenerbahçe 9 27
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Karagümrük 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Antalyaspor 9 9
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Gençlerbirliği 10 18
5. Bodrumspor 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Manisa FK 10 14
8. Ahlatçı Çorum FK 10 14
9. Keçiörengücü 10 14
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 10 12
12. Boluspor 10 12
13. Adanaspor 10 10
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 9
16. Altay 10 8
17. Tuzlaspor 10 7
18. Giresunspor 10 6
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 9 16
8. West Ham United 10 15
9. M. United 9 15
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 10 8
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Real Betis 11 15
9. Valencia 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 14
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3