İrem Derici fiziğiyle şaşırttı!

Hafta sonu Çeşme ve Denizli de arka arkaya konserler veren İrem Derici verdiği kilolarla dikkat çekti.İZMİR (İGFA)- Ege Bölgesi'nde üst üste konserler veren İrem Derici incecik oldu!

Kısa süre önce Şeyda Coşkun’un diyet programına başlayan İrem Derici, “Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum” dedi.

Derici bu hafta tüm vaktini İstanbul’da vereceği konserler için provalarda geçireceğini söyledi.