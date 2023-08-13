Son Dakika
İrem Derici fiziğiyle şaşırttı!
MAGAZİN 13.08.2023, 14:05
Hafta sonu Çeşme ve Denizli de arka arkaya konserler veren İrem Derici verdiği kilolarla dikkat çekti.İZMİR (İGFA)- Ege Bölgesi'nde üst üste konserler veren İrem Derici incecik oldu!
Kısa süre önce Şeyda Coşkun’un diyet programına başlayan İrem Derici, “Diyet ve sporu aynı anda götürerek sağlıklı bir şekilde kilo veriyorum” dedi.
Derici bu hafta tüm vaktini İstanbul’da vereceği konserler için provalarda geçireceğini söyledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|1
|3
|2. Kasımpasa
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. İstanbulspor
|1
|1
|5. Konyaspor
|1
|1
|6. Galatasaray
|1
|1
|7. Kayserispor
|1
|1
|8. A.Demirspor
|0
|0
|9. Alanyaspor
|0
|0
|10. Beşiktaş
|0
|0
|11. Karagümrük
|0
|0
|12. Fenerbahçe
|0
|0
|13. Gaziantep FK
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ankaragücü
|1
|0
|19. Antalyaspor
|1
|0
|20. Pendikspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|1
|3
|2. Manisa FK
|1
|3
|3. Bodrumspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Altay
|0
|0
|6. Bandırmaspor
|0
|0
|7. Çorum Belediyespor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Sakaryaspor
|0
|0
|12. Şanlıurfaspor
|0
|0
|13. Tuzlaspor
|0
|0
|14. Ümraniye
|0
|0
|15. Giresunspor
|1
|1
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Keçiörengücü
|1
|0
|18. Boluspor
|1
|0
|19. Kocaelispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
|1
|3
|2. Brighton
|1
|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
|1
|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. Bournemouth
|1
|1
|8. West Ham United
|1
|1
|9. Brentford
|0
|0
|10. Chelsea
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Tottenham
|0
|0
|14. Wolves
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|1
|0
|16. Everton
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Rayo Vallecano
|1
|3
|2. Real Madrid
|1
|3
|3. Valencia
|1
|3
|4. Girona
|1
|1
|5. Las Palmas
|1
|1
|6. Mallorca
|1
|1
|7. Real Sociedad
|1
|1
|8. Atletico Madrid
|0
|0
|9. Barcelona
|0
|0
|10. Cadiz
|0
|0
|11. Celta Vigo
|0
|0
|12. Deportivo Alaves
|0
|0
|13. Getafe
|0
|0
|14. Granada
|0
|0
|15. Osasuna
|0
|0
|16. Real Betis
|0
|0
|17. Villarreal
|0
|0
|18. Sevilla
|1
|0
|19. Almeria
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü