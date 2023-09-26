İrem Derici'den 'Yaz Günü'ne görsel şölen

İrem Derici yeni klibini “Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2” albümünde seslendirdiği “Yaz Günü” şarkısına çekti. Konser kayıtlarından oluşan görüntüler izleyenlere rengarenk bir görsel şölen yaşatacak…İSTANBUL (İGFA) - Yaz boyu Türkiye’yi dolaşarak sahneden sahneye koşan İrem Derici, diğer günlerde de boş durmamış, konserleri için şovlar hazırlamış, stüdyoya girip şarkılar kaydetmişti.

Derici "Serdar Ortaç Şarkıları VOL 2" albümünde seslendirdiği "Yaz Günü" şarkısıyla da dijital platformlarda çok dinlenenler arasında yerini almıştı.

İrem Derici gelen yoğun istek üzerine “Yaz Günü” şarkısını kliplendirdi. Kalabalıkları coşturan şarkıya konserlerde yapılmış kayıtlardan bir klip hazırlandı. Dansçılar, gösterişli bir sahne ve ışıklarla görsel bir şölene dönüşen klipte sık sık seyirciye de yer verildi. İrem Derici hayranları için güzel bir anıya dönüşen klibi Burak Barutçu yönetti.

İrem Derici’nin müthiş performansına ve ihtişamlı sahnesine adeta övgü niteliğindeki bu klip aynı zamanda 9 Ekim’de Harbiye Açık Hava’da vereceği konserin de habercisi oldu. Derici’nin Harbiye konseri için hazırladığı dev prodüksiyon merakla beklenmeye başladı.