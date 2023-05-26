İrem Derici'den akustik albüm

Her sözüyle olay yaratan İrem Derici’nin yeni albümü “İrem Derici Ex’ten Next” dinleyiciyle buluştu. Derici dinlenme rekorları kıran şarkılarını bu albüm için akustik olarak yeniden yorumladı. Her hafta bir şarkı ve klibi yayınlanacak albümün çıkış şarkısı “Ara Sıra” ardından “Affeder Mi Aşk Bizi” büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Müzik dünyasında adından sıkça söz ettiren İrem Derici, yeni albümüyle ezber bozuyor, ters köşe yapıyor. Kendi şarkılarının akustik versiyonlarından oluşan yeni albümü “İrem Derici Ex’ten Next” ile bir müzik ziyafeti sunuyor.

Dinlenme rekorları kıran hitleri arasından seçtiği şarkıların akustik versiyonlarını dinleyiciyle buluşturan Derici “Uzun zamandır yapmak istediğim bir albümdü. Bana da bu konuda çok talep geliyordu ve sonunda yaptık” diye konuştu.

10 yılı geride bırakan kariyerinde birçok başarılı işe imza atan İrem Derici, zamansız bir başucu albümü olarak tanımlanabilecek “İrem Derici Ex’ten Next” ile müzikseverlere romantik ve keyifli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Albümde yer alan şarkıların akustik versiyonları dinleyicilerde şarkıları ilk defa dinliyormuş hissi uyandıracak kadar özgün.

ONURR SÜRPRİZİ

Albümün sürprizi ise Onurr’un son albümünde seslendirdiği “Güya” oldu.

İki yakın dost olan ve birçok iş birliği yapan Onurr ve İrem Derici bu kez “Güya”nın akustik versiyonu için bir araya geldi.

İrem Derici her hafta albümde yer alan şarkılardan biri ve klibini yayınlayacak. İlk çıkış şarkısı olarak seçilen “Ara Sıra” ardından “Affeder Mi Aşk Bizi” kısa sürede büyük beğeni topladı. Her iki şarkısıyla müzik listelerinde ilk sıralarda yer alan İrem Derici şimdi de Onurr ile düeti “Güya”da bu geleneği bozmayacağa benziyor.