İrem Derici 'Bitter'in usta dansçılara taş çıkarttı!

Kapalı gişe konserleriyle, listelerdeki sayısız şarkısıyla son dönemin en başarılı kadın müzisyenlerinden İrem Derici yeni teklisi “Bitter” ile dans pistine geri dönüyor. Derici şarkının klibinde mükemmel bir dans performansı sergiliyorİSTANBUL (İGFA) - Şarkılarıyla tüm dijital platformların listelerinde üst sıralarda yer alan İrem Derici son 2 yıldır Spotify, Youtube ve radyolarda gösterdiği başarının keyfini sürüyor.

Müzik dünyasının en yoğun çalışan kadın şarkıcısı İrem Derici konserden konsere koşarken bir yandan da stüdyoya girip art arda şarkılar yayınladı. Bu maratona ara vermeyen İrem Derici hit olmaya aday yeni şarkısı “Bitter”i dinleyiciyle buluşturdu. Ortadoğu ülkelerinde kendine ayrı bir hayran kitlesi yaratan İrem Derici şarkısında kullandığı oryantal melodi ile Arap hayranlarına da selam gönderdi.

Söz ve müziği Burak Bulut’a, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkıya son dönemin en çarpıcı kliplerinde imzası olan Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde klip çekildi. İrem Derici, Zafer Tunç’un koreografisiyle 20 dansçıyla birlikte adeta şov yaptı. Danstaki yeteneğini bir kez daha gösteren Derici koreografiyi yoğun konser temposunun ortasında yollarda öğrendi. Çekim günü yapılan 2 saatlik provayla da kusursuz bir performans gösterdi.

İrem Derici 18 Ağustos’ta Maslak Uniq İstanbul’da vereceği konserine de 20 dansçıyla çıkacak.

Derici özel hazırladığı repertuvarına eşlik edecek muhteşem sahne şovlarıyla İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.