İranlı moda tasarımcısının Origami tasarımları ses getirdi

Moda ve tekstil sektörüne katkı sağlamak amacıyla Organizatör Banu Noyan tarafından ikincisi düzenlenen Thalia Natural Beauty Openstage karma defile ile muhteşem bir final yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Lazzoni Hotel’de Cem Özer'in sunuculuğundaki defilenin açılışı İranlı moda tasarımcısı Rahele Jozerenjbar'ın kağıt katlama sanatı olan origamiden tasarladığı koleksiyonuyla gerçekleşti.

Geri dönüştürülebilir ve doğa dostu her biri sanat eseri olan tasarımlar, kağıt dışında hiçbir materyal kullanmadan yapıldı.

Dikkatleri çeken defilenin koreografisini de gerçekleştiren Banu Noyan, İranlı tasarımcının en büyük hayali olan defileye destek olarak, hayalini gerçekleştirme imkanı sundu. Türkiye'de sanatın ve modanın çok gelişmiş olduğunu belirten moda tasarımcısı hayalini gerçekleştirme fırsatını sunduğu için Banu Noyan’a teşekkür etti.

ZELİHA SUNAL’DAN DOĞA DOSTU TASARIMLAR

Thalia Natural Beauty Openstage’in finalinde podyuma çıkan Zeliha Sunal, atıklardan oluşan malzemelerden oluşan tasarımlarıyla alkışları topladı.

Geri dönüşüm malzemelerinden oluşan kıyafetlerle çevre duyarlılığına dikkatleri çekti.

Demet Şener, Gizem Özdilli, Ece Gürsel olmak üzere 40 profesyonel modelin farklı markaların koleksiyonlarını podyumda buluşturan karma defile hafızalardan silinmeyecek final gerçekleştirdi.