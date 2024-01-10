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İnsanların zekasından şüpheleniyorum (ÖZEL RÖPORTAJ)

MAGAZİN 10.01.2024, 23:14
İnsanların zekasından şüpheleniyorum (ÖZEL RÖPORTAJ)

Son olarak Altın Orkide Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Sosyal Medya Influenceri olan ve dillere destan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek, “Şuan sosyal medyada Trend Yapay zeka olmuş çok saçma bir şekilde. Artık insanların zekasından şüpheleniyorum” dedi. Çiçek ayrıca 3 kez ayrılıp barıştığı eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil için de zehir zemberek açıklamalar yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medya fenomeni Nevide Çiçek, İGFA'ya özel açıklamalarda bulunurken, en dobra bilgileri ilk kez paylaştı. 

-Nevide Çiçek kendini nasıl tanıtır?

2001 yılında İzmir'in Konak ilçesinde doğdum. Lübnan'da düzenlenen Miss Tourism University yarışmasında "En İyi Vücut Kraliçesi seçildim. Eurasia Stars Modellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ettim ve 25 ülke arasından Türkiye’ye 4.lük getirdim. Queen of Black Sea Turkish Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ettim ve 20 ülke arasından Türkiye’ye 2.lik getirdim. Ayriyetten Number1 TV sunucusuyum ve sosyal medya fenomeniyim.

-Sosyal medya Türkiye’de anlamını bulabilmiş midir?

Sosyal medya Türkiye’de bana göre anlamını bulmuş çünkü Türkler reklamı ve ön planda bulunmayı çok severler.

- Influencerlık yeni nesil bir meslek. Detay ve püf noktaları nelerdir?

Influencer güzel bir meslek ama tabi seversen. Zorlukları da var tabi mesela sürekli içerik üretmen gerekiyor Takipçilerinin beğenebileceği hoşuna gidebileceği. Her gün saatinde video ve fotoğraf atman gerekiyor hani Influencerlığı mesleğin olarak adaman gerekiyor kısacası…

-Herkes Influencer olabilir mi?

Herkes Influencer olamaz herkes Influencerlığı çok kolay sanıyor ama öyle değil önce takipçilerini ailen olarak bilmen gerekiyor takipçilerin nasıl videolar seviyor bunu öğrenip ona göre ilerlemen lazım.

-Sosyal medyadaki son trendler nelerdir?

Şu an sosyal medyada Trend Yapay zeka olmuş çok saçma bir şekilde. Artık insanların zekasından şüpheleniyorum.

-Marka yüzü olmak için ne gibi aşamalardan geçiliyor?

Marka yüzü olmak için öncelikle “o konsepte uygun musun, kıyafeti taşıyabiliyor musun, diksiyonun düzgün mü, güler yüzlü müsün, güzel catwalk yapabiliyor musun ve son kez de fiziğin düzgün mü” bunlara önem gösteriyorlar.

-Influencerlıkta güven ne kadar önemli?

Influencerlıkta güven tabiki de çok önemli. Çünkü seni sevenlerin seni takip ediyor ve ağzında çıkan her kelimeye güveniyorlar. Bende zaten reklam almadan önce araştırıyorum kimmiş neyin nesiymiş diye ondan sonra güvenilirse eğer reklamını kabul ediyorum.

-Türkiye’de Trend Topic konular nelerdir?

Türkiye’de Trend Topic konular şuan bazı fenomenlerin akladığı kara paralar. Şuan her yerde bu konular konuşuluyor.

-Influencerlık bir şov dünyası mı?

Influencerlık bazıları için şov dünyası bazıları içinde gelir kaynağı.

 - Dünya ve Avrupa'daki Influencerlık ile Türkiye'deki arasında ne gibi farklılıklar var?

Avrupa ve Türkiye arasında Influencer olarak para konusunda fark var Türkiye’ye az para veriliyor ama yurtdışında fazla veriliyor tek fark budur.

-Şöhretinizi nasıl yönetiyorsunuz?

Şöhretimi insanlara kendimi sevdirerek güvenilir güler yüzlü ve komik biri olarak yönlendiriyorum o yüzdende beni seviyorlar bende onları çok seviyorum. Çünkü biz onlar sayesinde varız.

- Popülerlik ve güzelliğinizi neye borçlusunuz?

Popülerliğimi ve güzelliğimi sağlık beslenmeye devamlı spor yapmaya ve tabi ki de takipçilerime borçluyum.

- Mehmet Ali Erbil nasıl birisi, sevgililik inkarı için ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Ali Erbil’le olan ilişkim bitti, kendisiyle 3 kez ayrılıp barıştık. Bu süreç içinde öncelikle yaş farkının olduğunu fark ettim çünkü çocukça davranıyordu yaşına göre davranmıyordu. Hayatının cidden yalandan ibaret olduğunu öğrendim. Ben cidden ona çok fazla alımlı kültürlü zeki biriydim, o yanında sadece zeki olmayan birini ona muhtaç olunmasını isteyen birini istiyor. Zaten kendisine göre olan birini de bulmuş Allah yolunu açık etsin.

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