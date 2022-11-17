İnşaat alanında 'Topuklu Sesleri'

"Topuklu Sesleri" isimli şarkısıyla müzik dünyasında başarılı bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Ayçam, mekân işletmeciliğine de kaldığı yerden devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz yıl ortak olduğu 'Magazin Nişantaşı' adlı mekânıyla uzun süre adından söz ettiren sevilen şarkıcı Ayçam, bu sene Etiler'de yeni konseptiyle daha büyük ve kaliteli bir mekân açıyor.

Kasım ayı içerisinde yeni mekânın açılacağını dile getiren Ayçam, tamirat halindeki mekanda her gün inşaat alanında işinin başında hızla açılış için hazırlanıyor.

Yaptığı her işte iddiasını ortaya koyan başarılı isim Ayçam “Eski Dostum ve iş ortağım dediği “Yalçın Aslandağ ile Yeni bir heyecan içindeyiz, her kesimin gönül rahatlığı ile gelip eğleneceği ferah bir mekan yapıyoruz bence İstanbul’a damga vuracak. Bu kış ve daha uzun süre Magazin Etiler dillerden düşmeyecek, eğlence Sektörünün Nabzını Tutacağız. Magazin’i Etilere taşıyoruz” dedi.

"Topuklu Sesleri" isimli şarkısının gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Ayçam, inşaat süreci bittikten sonra yeni şarkısı içinde arayışa gireceğini vurguladı.