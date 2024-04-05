'İnci Taneleri'ne yurt dışı ilgisi

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’ne yurt dışından da yoğun ilgi var. 85 ülkeden içerik üreticileri ve dağıtımcıların katıldığı, bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel gösterime hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek olan MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel gösterim yapılacak.

8 Nisan Pazartesi günü gerçekleşecek gösterim, Auditiorium K salonunda, 16.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Dünyanın dört bir yanından yayıncı ve dağıtımcının katılacağı bu etkinliği aynı zamanda yurt dışında popüler olan sektör dergileri de takip edecek.

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.