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İnci Taneleri'ne geri sayım

MAGAZİN 20.01.2024, 11:19
İnci Taneleri'ne geri sayım

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri için geri sayım başladı. 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacağı duyurulan ilk bölümün yeni tanıtım filmi güldürürken düşündüren sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. İstanbul (İGFA) - Gündemden düşmeyen İnci Taneleri’nin birinci bölümünden yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu. Şarkıları, dans sahneleri ve çarpıcı diyalogları ile merak uyandıran İnci Taneleri’nin son tanıtımı yoğun ilgi gördü. “Çocukları bulunca çok güzel bir yerde, çok güzel bir ev tutacağım. Hayal kuruyorsun, niye tasarruf yapasın ki...” sözleri ile başlayan tanıtım, Azem Yücedağ ve çocuklarının hayatına dair soru işaretleri heyecanı iyice attırdı.

DÖNENCE’DEN İNCİ TANELERİ’NDE SÜRPRİZ TRANSFER...

Kanal D’nin, 2023 yazında ekrana getirdiği, D Media imzalı Dönence’de canlandırdığı ‘Gülce’ karakteri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, İnci Taneleri’nin kadrosuna katıldı. Genç oyuncunun Piraye’nin kızı ‘Ayça’ karakterine hayat vereceği öğrenildi.

“SANA Bİ SARILAYIM MI, MÜSAİTSEN…”

İnci Taneleri’nin yayınlanan tanıtımına Azem ve Dilber arasında yaşanan duygusal anlar damga vurdu. Dilber’in “Sana bir sarılayım mı, müsaitsen…“ sorusu güldürürken Azem’in “Benim de epey oldu bir insana sarılmayalı...” diye cevap vermesi duygusal anlar yaşattı.

HAZAR ERGÜÇLÜ’YE EŞLİK EDEN DANSÇI MERAK UYANDIRDI.

İnci Taneleri’nin yayınlanan son tanıtımında Dilber, bu kez ikinci bir dansçı ile kamera karşısına geçti. Hazar Ergüçlü’ye eşlik eden dansçının kim olduğu ise merak uyandırdı.

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

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