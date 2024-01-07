İmza kuyruğu '3391 Kilometre'yi aratmadı!

Beyza Alkoç’un milyonlar satan kitabı ‘3391 Kilometre’nin aynı adla sinema uyarlamasının vizyonu öncesi İzmir İstinye Park D&R’da imza günü organize edildi.İZMİR (İGFA) - Beyza Alkoç ve filmin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ı saatler öncesinden beklemeye başlayan hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 4 bin hayranın katıldığı organizasyon, Saat: 14.00’te başlayarak, 19.30’a kadar aralıksız sürdü ve toplamda 2500 kitap imzalandı.

OTTO Entertainment ve ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ adlı aşk filminin yapımında imzası bulunan Böcek Films’in yapımcılığında, 12 Ocak’tan itibaren beyazperdede sinema izleyicisi ile buluşacak filmin 5 Ocak’tan itibaren ön satışları açıldı.

Sinema izleyicisinin yoğun ilgiyle karşıladığı ön satışlarda biletler tükenmek üzere. 3391 Kilometre, birbirlerinden çok uzakta olmalarına rağmen, sevginin güçlü bağını hissedebilen iki gencin hikayesini konu alırken, başarılı oyunculuklar ve zengin prodüksiyonu ile sinema izleyicisine iyi bir seyirlik vadediyor.