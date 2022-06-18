İmren Çapanoğlu’nun yeni teklisi hazmedemem

İmren Çapanoğlu’nu içindeki sevgiyi müzik aracılığıyla aktaran bir ruhum olarak özetleyen güzel şarkıcı, 5 single çalışmasının ardından yeni teklisi “Hazmedemem” ile sevenleriyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Söz, müzik Ali Irmak ve Gökhan Beder imzası taşıyan “Hazmedemem” isimli eserin aranjör koltuğunda usta müzik adamı Yıldıray Gürgen yer aldı. İşinde önemli başarılara imza atmış bir ekiple çalışmayı tercih eden İmren Çapanoğlu, beni ve müziğimi yansıtacak profesyoneller ile yola çıkmanın kendini doğru ifade etmenin çaresi olduğunu gördüm vurgusunu yaptı. Müzik benim kendimi ifade etme şeklim beni ve müziğimi çalıştığım kişiler en doğru şekilde yansıtır bu anlamda mutluyum ifadesini de sözlerine ekledi. Klip çalışmasını başarılı yönetmen İbrahim Bülbül ile tamamlayan İmren Çapanoğlu “klip çalışmamız Kadınların, sevgi adı altında uygulanan, duygusal şiddeti konu alarak, asıl olanın sadece bir yansıma olduğunu ve bu kısır döngüden ancak cesur kadınların özgürleşebileceğini konu alan bir tema ile hazırladı” dedi. İls vision etiketiyle müzik severlerle buluşan İmren Çapanoğlu yorumuyla “Hazmedemem” isimli eserle sevenlerini, hedefinin hem eğlendirip hem düşündürmek olduğunu da dile getirdi. Farkını “Müzik yoluyla ruhlara seslenip sevgiyi hatırlatmayı görev bilirim, bunun için her an kendi üzerimde çalışıyor olacağım zaten” diyerek özetledi.