İlk kez sinemaya geldiği salonda konser verdi

Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, 10 yaşında ilk kez babasıyla geldiği sinemanın salonunda konser verince duygusal anlar yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Şarkıcı ve sunucu Aslı Hünel, önceki gece Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Grand Pera sahnesinde konser verdi. İki sene önce Ekim ayında Covid19’dan dolayı kaybettiği babası Fevzi Hünel ile birlikte küçükken geldikleri sinema salonunda yıllar sonra konser veren sanatçı “15 gün sonra 26 Ekim’de babamın aramızdan ayrılışının ikinci yılı olacak.

Bugün burada babamla ilk kez geldiğim sinemanın sahnesinde konser veriyor olmak beni çok duygulandırdı. Eminim o da bir yerlerden beni izliyor ve hissediyordur” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık iki saat süren konser boyunca davetlilere Türk Sanat Müziği’nin yanı sıra 80’ler 90’ların da sevilen eserlerinden keyifli bir seçki sunan Aslı Hünel seyircisi tarafından ayakta alkışlandı.