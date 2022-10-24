İlk Cumhuriyet Balosu Ankara Galatasaraylılardan

Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) tarafından Ankara Crown Plaza’da Cumhuriyet Balosu düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenen Cumhuriyet Balosu2nda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 AGS Dernek Başkanı Özgür Bayraktar, dernek üyeleri yer adlılar.

1905 AGS Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte Cumhuriyetin 99’uncu yılını kutlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Gecede İzmir Marşı ve Galatasaray marşı defalarca, hep bir ağızdan söylenerek büyük coşku yaşandı.

Ellerine Türk bayrakları alan başta Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1905 AGS Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet coşkusunu yeniden yaşamanın heyecanını tattılar. Sahnedeki sanatçıların söyledikleri repertuar eşliğinde Ankaralı Galatasaraylılar sırasıyla dans ettiler, halay çektiler ve Harmandalı oynadılar.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara’da bir sevgi seliyle karşılandığını ve Ankaralı taraftarları gözlerinden öptüğünü ifade etti.

Kulüp Başkanı Dursun Özbek Galatasaray’ın büyüklüğü, Galatasaray´a emek veren insanların, derneklerin çalışmaları sayesinde oluyor şeklinde sözlerini noktalayarak Balo’dan ayrıldı. Cumhuriyet balosunun salonda sona ermesinin ardından; After Parti’ye katılan davetliler gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.