İlk albümünde 'Sezen'i yorumladı

Şarkıcı, piyanist, aranjör, şarkı yazarı, besteci Süeda Çatakoğlu, ilk albümünde Sezen Aksu klasiklerini yorumladı. Müzikal yeteneğini son çalışmasında ortaya koyan Çatakoğlu'nun projesinde; Amerika, Almanya'da ve Türkiye'den çok sayıda müzisyen, konuk sanatçı olarak yer aldı. abdpost.com / ABD (İGFA) - Şan, piyano, aranjörlük, söz yazarlığı ve bestecilik gibi alanlarda çok yönlü bir sanatçı olan Süeda Çatakoğlu, aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü yaptığı “Süeda Sings Sezen Aksu" albümünü duyurdu.

Toplam 10 şarkılık albümün kayıtlarını "Caz Kompozisyon", "Caz Piyano" ve "Contemporary Writing & Production" dallarında eğitim aldığı Berklee College of Music’in bulunduğu Boston'da tamamlayan Çatakoğlu'nun projesinde, Berklee'deki birçok müzisyenin yanı sıra Boston’da, New York’ta, Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan birçok müzisyen, konuk sanatçı olarak yer aldı.

"Süeda Sings Sezen Aksu" albümüne ilişkin konuşan Çatakoğlu, başta "Deliveren" olmak üzere "Düş Bahçeleri", "Biraz Pop ve Biraz Sezen", "Yürüyorum Düş Bahçelerinde" gibi albümlerden gerek müzisyen kimliğiyle gerekse önce Berlin'de şimdi ise Amerika'da sürdürdüğü hayat serüveni boyunca kendisinde en çok iz bırakan şarkılardan oluşan bir seçki olduğunu söyledi.

Çatakoğlu, Sezen Aksu'nun en çok sevilen şarkıları yerine kendisini en çok etkileyen, sözleri ve felsefesinin derinliği olan şarkıları seçtiğini söyledi.