İki ünlü türkücüden dikkat çekici düet

Bingöllü ünlü türkücü Abdurrahman Delen, Âşık Maksut Feryadi ile düet yaptı. Düet sosyal medya platformlarında yayınlandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA)- Son dönemde yaptığı projelerle adından söz ettiren Abdurrahman Delen, Türkiye halk geleneğinin en önemli temsilcilerinden Âşık Maksut Feryadi ile düet için güçlerini birleştirdi.

"Tabip Elleme Yaramı" adlı şarkının yorumu sosyal medya platformlarında yayınlandı ve dinleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

https://youtu.be/zzJG7PbrLsc