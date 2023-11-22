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IF Wedding Fashion İzmir gelinlikleriyle büyüledi

MAGAZİN 22.11.2023, 07:47
IF Wedding Fashion İzmir gelinlikleriyle büyüledi

Avrupa’nın en büyük moda fuarlarından IF Wedding Fashion İzmir, 17. kez dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçisiyle kapılarını açtı. Başkan Soyer, İzmir'in Türkiye gelinlik üretiminin yüzde 70'ini tek başına yaptığını söyledi.İZMİR (İGFA) - Modanın ve gelinliğin başkenti İzmir'de bu yıl 17. kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapılarını açtı. Türkiye’nin 11 ilinden ve 7 ülkeden abiye giyim, gelinlik, damatlık, aksesuar ile çocuk giyim ürün gruplarından 228 katılımcıyla profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak fuarın açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer ev sahipliğinde, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin, odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile modacıların katıldığı törenle yapıldı. İZFAŞ tarafından Ege Giyim Sanayicileri Derneği partnerliğinde düzenlenen fuar 24 Kasım'a kadar devam edecek. 
  Soyer: “Hedefimiz net” Türkiye'nin son yıllarda gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe öncü bir konuma geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Fason dikim hacmiyle sektörde başı çeken Çin’den sonra Türkiye ihracatta ikinci sıraya yükseldi. Biz İzmirliler için daha önemlisi, Türkiye’de gelinlik üretiminin yüzde 70’i şehrimizde gerçekleşiyor. Her geçen yıl üstüne koyarak büyüyen bu başarılı tabloya, IF Wedding Fashion fuarıyla bir tuğla da biz koyuyoruz. 17. kez kapılarını açan IF Wedding Fashion bu yıl da dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı sektör profesyonellerini İzmir’de buluşturuyor. Hedefimiz net. Sektörde üretim yapan firmaları, perakendeci, toptancı ve zincir mağazalar ile bir araya getirmek. Böylece ihracat hacmimizi daha da büyütmek” diye konuştu.
  “Sektörün kalbi İzmir’de atacak” Fuarla birlikte 14.’sü düzenlenen “Gelinlik Tasarım Yarışması” ile İzmir ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden tasarımcıların yaratıcı fikirlerini hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Tasarımın, İzmir'in büyüme dinamizminin temel kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Genç tasarımcılarımız, moda sektörüne taze bir nefes ve yeni renkler katmaya devam ediyor. Özetle bu yıl da dopdolu bir fuarla, dört gün boyunca gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün kalbi İzmir’de atacak” dedi.
  Genç tasarımcılar ödüllendirildi Fuarla birlikte bu yıl 14. kez düzenlenen ve genç tasarımcıların sektöre adım atmasını sağlayan Gelinlik Tasarım Yarışması, bu yıl “Akış” temasıyla yapıldı. 15 tasarımcının yarışında açılışın ardından heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmada birinci olan Sercan İzci ödülünü Başkan Tunç Soyer'in elinden aldı. İkinci Aslıhan Yıldırım’a ödülünü Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul verdi. Ertuğrul, sektörde tasarımın öneminin yarışmayla vurgulandığını söyledi. Üçüncü Mehmet Melih Sevinç ise İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'den ödülünü aldı. Özgener, fuarın sektöre büyük katkı sağladığını söyleyerek Başkan Tunç Soyer ve İZFAŞ'a emekleri için teşekkür etti.
 
Övge Yıldızhan’ın başkanlığını yaptığı jüride, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Belgin Görgün, Moda Tasarımcısı, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Belma Özdemir, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Bulgun, Tasarımcı Erol Albayrak, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Esin Özyiğit, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Can, Tasarımcı Serdar Uzuntaş, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, Moda Yazarı - Vitrin Tasarımcısı Ümit Temurçin, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Zeynep İrem Sabanuç Gönül, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yer aldı.
  2024 modası IF Wedding Fashion podyumlarında IF Wedding Fashion İzmir fuarında 2024 koleksiyonları ilk kez sergilenecek. Fuar kapsamında 15 defile yapılacak. Fuara katılan tasarımcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan alanda, gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonlarını sergileyecek. Tasarımcı adaylarına, profesyonel hayatlarındaki ilk defilelerini sergileme olanağı tanıyan Gelinlik Tasarım Yarışması’nda geçen yıl ödül kazanan Enes Yolcu’nun, Nergis çiçeğinin mitolojik hikayesi Narcissus’tan esinlenerek hazırladığı tasarımlardan oluşan “Performans Defilesi” de modacı, katılımcı ve ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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