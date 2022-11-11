'Huzurevi Ketum'un provaları başladı

Çekimleri 15 Kasım'da Balıkesir'in Erdek ilçesinde başlayacak olan “Huzurevi Ketum” adlı sinema filminin okuma provaları keyifli başladı.İSTANBUL (İGFA) - Yapımcılığını Ekşinar yapım adına Emre Bozkurt ve Erhan Fırat üstlenirken yönetmen koltuğunda başarılı isim Emre Bozkurt oturuyor.

Senaryosu Murat Güleç imzası taşıyan “Huzurevi Ketum” isimli gerilim tarzındaki sinema filminin son hazırlıkları da tamamlandı.

Psikolojik gerilim tarzındaki sinema filminin okuma provalarında oyunculuk aşkı depreşen Meral Konrat, rolüne kendini kaptırıp oynamaya başlayınca rol arkadaşı Rüya Yürüten kısa süreli tedirginlik yaşarken bundan memnun olan yönetmen Emre Bozkurt, senaryonun etkisini test etmiş olduk ifadesinde bulundu.

“Huzurevi Ketum” isimli gerilim tarzı sinema filmi kadrosunda Rüya Yürüten, Meral Konrat, Tayfun Sav, Belma Memati, Neslihan Ayşe Öztürk, Şükran Çağman, Seyithan Özdemir, Murat Güleç ve çocuk oyuncular Melinda Özleyen, Demir Balcı, Dila Hatun Karaaslan gibi önemli ve sevilen oyuncular yer alıyor.

Yönetmen Bozkurt, tamamı Erdek'te çekilecek olan filmde, doğal güzellikleri, denizi ve havasıyla bir tatil beldesi olan Erdek'in, sonbaharda da kendine has sessiz güzelliğine yer vermek istediklerini söyledi.

“Huzurevi Ketum” isimli gerilim tarzındaki korku filminin başrol oyuncusu Rüya Yürüten film boyunca usta oyuncu Meral Konrat ile olan sahnelerinde daha çok gerilecek olduğu okuma provalarında belli oldu.

FİLMİN KONUSU

Erdek'te yerel gazeteci olan Meral'in en büyük hayali roman yazarı olmaktır. Gazetede çalıştığı bir gün Erdek'teki bir huzureviyle ilgili araştırdığı haberler sonrasında şüpheli ölümlere denk gelir ve huzureviyle ilgili detayları öğrenmek üzere işin peşine düşer. Huzurevine yaptığı ziyarette kendisini huzurevinin eski hemşiresi Belçin karşılamaktadır. Üç günlük bu kısa ziyaretin kendisi için yeni bir başlangıç noktası olacağını düşünen Meral, huzurevinin Ketum'un mabedi olduğunu öğrenecektir.