'Huzurevi Ketum' çekimleri keyifli başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çekimlerine başlanan “Huzurevi Ketum” adlı sinema filmi keyifli başladı.BALIKESİR (İGFA) - Yapımcılığını Ekşinar yapım adına Emre Bozkurt, Erhan Fırat ve Rüya Yürüten’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Emre Bozkurt’un oturduğu “Huzurevi Ketum” isimli psikolojik gerilim tarzındaki sinema filminde teknolojinin bütün nimetlerinden de faydalanıyor.

Türkiye'de ve uluslararası platformlarda pek çok başarılı işte teknik yönetmenlik ve görsel efekt süpervizörlüğü yapan yönetmen Bozkurt, bu filmin efekt sahnelerinin yapay zekayla destekleneceğini ve çeşitli sahnelerin NFT olarak uluslararası platformda satışa sunularak gelirlerinin sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağını belirtti.

Kadrosunda önemli oyuncular yanında oynadığı sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çeken 9 yaşındaki Dila Hatun Karaaslan, “Huzurevi Ketum” isimli sinema filminde canlandıracağı karakter ile yine ilgi odağı olacağa benziyor.

Oyunculuk dersleri aldığını fakat setlerde yönetmen ve tecrübe sahibi oyuncuların peşinden ayrılmadığını bunun sebebininde ne öğrensem kardır fikri olduğunu dile getiren Dila Hatun Karaaslan, "Oyunculuk eğitimi şart ama benim en güzel okulum yönetmenlerim ve setteki tecrübeli oyuncular, Huzurevi Ketum isimli filmimizde benim için öğrenme cenneti, yönetmenimiz Emre Bozkurt öğretmeye bayılıyor, oyuncu büyüklerim Meral Konrat, Rüya Yürüten ve Tayfun Sav benle ilgili ve ben onların sayesinde çok şey öğreniyorum. Ekip içindeki destek filmimize büyük başarı getirecek” diye konuştu.