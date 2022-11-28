Hünel'den sadık dostlar için farkındalık hareketi

Konya'da yaşanan hayvan katliamına karşı bir hamle de şarkıcı Hünel'den geldi.

İSTANBL (İGFA) - Konya ve Ankara Mamak'ta yaşanan vahşete tepkiler çığ gibi büyüyor. Barınaktaki köpeklerin acımasızca öldürüldüğü görüntüler, toplumun her kesiminden insanın içini acıttı. Sanatçı Aslı Hünel de #dilsizcanlarisevelim ve #dilsizcanlaricinfarkindalik hastage'i ile sosyal medya hesapları üzerinden bir farkındalık hareketi başlattı. Takipçilerinden bu konuya tepkilerini göstermeleri için farklı bir paylaşım yapmalarını istedi.

Üzerine giydiği kazakta yer alan sevimli köpeğe dikkat çekerek "Canına kastettiğiniz dilsiz canları ben kalbimde taşırım. Farkındalık başlatalım sizler de beni etiketleyin üzerinde bu masum canların olduğu sevdiğiniz objeleri paylaşın. Vahşete sessiz kalmayalım bir şekilde sesimizi duyuralım" dedi.