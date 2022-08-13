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Hülya Avşar reji koltuğunda
MAGAZİN 13.08.2022, 08:45
Ünlü oyuncu Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı “Yapma Aşkım” klibinin yönetmenliğini yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Çekimleri Balat'ta yapılan ve 1 gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı. Klipte Hülya Avşar’a oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti.
Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markası Çilek Gold’un ürünlerini kullanan Hülya Avşar’a klip için özel takılar üretildi.
Hülya Avşar daha önce “Sensiz Kaldım” şarkısının klibini ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi “Selfi”nin de yönetmenliğini yapmıştı.
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