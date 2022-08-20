Hülya Avşar'dan ilgi çeken paylaşım

Hülya Avşar’ın geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkısı “Yapma Aşkım“ şarkısı ve klibi çok beğenildi. Klibin yönetmenliğini yapan Hülya Avşar, kamera arkası görüntülerini kendi Youtube sayfasından paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Çilek Gold & Pırlanta sponsorluğunda, Balat'ta çekilen klipte 50 kişilik bir ekip görev almış ve çekimler 1 gün sürmüştü. Klip için Hülya Avşar’a özel takılar üretilmişti.

Hülya Avşar daha önce “Sensiz Kaldım” klibini ve hayatını anlattığı Otobiyografik filmi “Selfi” nin de yönetmenliğini yapmıştı.

https://youtu.be/qm8v0OHI-to