Hollanda da yardım için tek yürek oldu
Türkiye ve Suriye’yi yasa boğan 6 Şubat Depremi için tüm dünya seferber oldu. Peşi sıra taziye mesajları ve yardım kampanyaları düzenleyen kurum ve kişilerin yanı sıra sanatçılar da destek için bir araya geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Destek için bir araya gelen sanatçılardan ikisi Emil Rose ve Dilara oldu.
Depremzedeler için Hollanda’da düzenlenen Ulusal Eylem Günü'ne katılarak birlikte sahne alan ikili, “Başkasını Sevmem” isimli şarkılarının akustik versiyonunu seslendirerek tüm salonu hüzünlendirdi.
Yas sürecine uygun olarak herkes sessizdi ve duygu dolu anlar yaşandı.
Hollanda'nın tüm büyük medya kuruluşları ve ünlü insanlarının katılımıyla gerçekleşen buluşmaya ilgi yoğun oldu.
Fun-X etiketiyle orada olan Emil Rose yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye’de yaşanan felaketin tüm mağdurlarının acılarını paylaşıyoruz. Hollanda’dan bu şekilde yardım edebildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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