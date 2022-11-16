'Her Şey Bedava' İstanbul'da perde açıyor

Yasemin Yalçın Tiyatrosu yeni oyunu “Her Şey Bedava” ile İstanbul Bakırköy'de kendi sahnelerinde 26-27 Kasım'da perdelerini açıyor.İSTANBUL (İGFA) - İtalyan yazar Dario Fo'un oyunu olan "Her Şey Bedava " isimli tiyatro oyununu oyuncu Fusün Demirel'in çevirdiği tiyatro oyununun konusu İtalya varoşlarında yaşam ve sınıf mücadelesi veren işçilerin karşılaştıkları güçlükleri anlatıyor.

İki işçi ailesinin gündelik yaşamlarının dışında gelişen olaylar karşısında, birbirlerine ve sisteme karşı verdikleri mücadelenin komedisi...

"Her Şey Bedava " tiyatro oyununun yönetmenliğini usta oyuncu İlyas İlbey'in yaptığı tiyatro oyununun oyuncu kadrosunda Yasemin Yalçın , İlyas İlbey ,Cenk Tunalı , Sertaç Akkaya ve Eylül İlbey oynuyor.