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Hayran kitlesini artıran oyuncu trend topic olma yolunda
MAGAZİN 02.06.2023, 15:06
Gençlerin en çok sevdiği oyuncuların başında gelen, Yalı Çapkını dizisiyle hayran kitlesini katlayan Mert Ramazan Demir, marka yüzü olduğu reklam filmini, ilk kez Instagram hesabından paylaştı ve şimdiden trend topic olma yolunda…İSTANBUL (İGFA9 - Mert Ramazan Demir’in marka yüzü olduğu DİMES COOL Lime Özü reklamı, dijital platformlarda ve TV’de yayında!
Demir’in Instagram’da 3.2M takipçisi bulunuyor.
Dijitalde gösterime giren reklam filmi ise ilk kez Yalı Çapkını dizisiyle birlikte TV’de de gösterime giriyor.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|82
|2. Fenerbahçe
|34
|77
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|34
|66
|5. Başakşehir
|34
|56
|6. Trabzonspor
|34
|54
|7. Konyaspor
|34
|49
|8. Kayserispor
|34
|49
|9. Karagümrük
|34
|47
|10. Kasımpaşa
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|43
|11. Alanyaspor
|35
|41
|12. Sivasspor
|35
|40
|13. Ankaragücü
|34
|39
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|34
|35
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|34
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|30
|18. Gaziantep FK
|34
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|19. Hatayspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
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|67
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|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
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|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
|2. Real Madrid
|37
|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
|4. Real Sociedad
|37
|68
|5. Villarreal
|37
|63
|6. Real Betis
|37
|59
|7. Osasuna
|37
|50
|8. Athletic Bilbao
|37
|50
|9. Girona
|37
|49
|10. Rayo Vallecano
|37
|49
|11. Sevilla
|37
|49
|12. Mallorca
|37
|47
|13. Cadiz
|37
|41
|14. Getafe
|37
|41
|15. Valencia
|37
|41
|16. Almeria
|37
|40
|17. Celta Vigo
|37
|40
|18. Real Valladolid
|37
|39
|19. Espanyol
|37
|36
|20. Elche
|37
|24
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